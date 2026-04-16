Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore a Sora

Il 23 aprile 2026 si celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore. Per questa occasione, la Biblioteca Comunale di Sora organizza l’evento intitolato “Dentro la copertina”. La giornata sarà dedicata a temi legati al libro e ai vari linguaggi che contribuiscono alla sua diffusione, tra cui fotografia, grafica, editoria e librerie. L’iniziativa coinvolgerà cittadini e appassionati interessati a approfondire questi aspetti.

In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, giovedì 23 aprile 2026, la Biblioteca Comunale di Sora ospiterà “Dentro la copertina”, una giornata dedicata al libro e ai linguaggi che ne accompagnano la vita e la diffusione: fotografia, grafica, editoria, librerie e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Sora, nella giornata mondiale del rene 2026: screening gratuiti all’Ospedale “SS. Trinità”In occasione della Giornata Mondiale del Rene, la ASL di Frosinone aderisce alla campagna internazionale promossa da FIR – Fondazione Italiana del... Sora, presentazione del libro “Le brevi giornate di Argil” del Prof. Italo BiddittuA Sora Italo Biddittu, illustre archeologo e paleontologoIl prossimo sabato 7 marzo alle ore 16. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Aspettando la Giornata mondiale del libro; EVENTI | Giornata Mondiale del Libro: in centinaia da tutta Italia a Barcellona con Una nave di libri; Giornata mondiale del libro: le iniziative a Barletta; Letture condivise, staffette e silent book: da Ponte Milvio a Labaro, le iniziative dedicate alla Giornata mondiale del Libro. Sora, giornata mondiale del libro 2026: eventi tra fotografia, grafica ed editoriaSora celebra la Giornata Mondiale del Libro 2026 con eventi in biblioteca tra fotografia, editoria e creatività, coinvolgendo studenti e cittadini. sora24.it MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: PER GIORNATA DEL LIBRO, LETTURE E LABORATORI NELLE LIBRERIE DI LABARO E PONTE MILVIOUn percorso partecipativo che coinvolgerà scuole, librerie e cittadini, favorendo l’incontro tra diverse generazioni attraverso il libro ... lagone.it L’ASM celebra la Giornata Mondiale della Voce con attività di sensibilizzazione a Matera e Policoro facebook