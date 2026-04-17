Il giardino della Limonaia del Palazzo Arcivescovile di Pisa sarà aperto al pubblico giovedì 23 aprile 2026, dalle 10 alle 19, in occasione della Giornata Mondiale del Libro. Durante l’evento, l’ingresso sarà gratuito e si svolgerà un’iniziativa speciale dedicata alla promozione della cultura e della solidarietà. La limonaia resterà aperta per tutta la giornata, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire il giardino e partecipare alle attività proposte.

Pisa, 17 aprile 2026 - Giovedì 23 aprile 2026 dalle 10 alle 19, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, il giardino della Limonaia del Palazzo Arcivescovile di Pisa apre al pubblico con un’iniziativa che intreccia cultura, bellezza e solidarietà. Tra le piante di agrumi e il suono dell’acqua della fontana, sarà possibile sfogliare e portare a casa alcune delle pubblicazioni realizzate negli anni dall’Opera della Primaziale Pisana: cataloghi di mostre, volumi di ricerca, studi d’arte che raccontano il patrimonio straordinario della Piazza del Duomo di Pisa. L’ingresso allo spazio è libero e per ogni volume è richiesta un’offerta libera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La limonaia si apre al pubblico per la Giornata mondiale del libro con un regalo

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Un giardino che si apre tra libri, bellezza e solidarietà; FrankenBierFest alla Limonaia di Villa Torlonia; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 aprile; Un giardino che si apre tra libri bellezza e solidarietà.

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