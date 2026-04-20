Giornata mondiale del libro al Centro Gotico torna il Book Swap

Il 23 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Libro e al Centro Gotico si svolge il tradizionale evento del Book Swap. Nei giorni successivi, il 24 e il 26 aprile, è possibile partecipare portando libri già letti, escludendo enciclopedie, libri di testo e fumetti, e scambiandoli con altri titoli disponibili. L’iniziativa invita i partecipanti a condividere e scoprire nuove storie attraverso questa formula di scambio.

Giovedì 23 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Libro. Al Centro Gotico inizia il Book Swap!«Ti aspettiamo il 23, 24 e 26 aprile: Porta i libri (escluse enciclopedie, libri di testo e fume) che hai già letto e scegli nuove storie da vivere. E per te. il caffè lo offriamo noi», dichiarano.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate "Giornata Mondiale del Libro", al MuseA Ulisse on the roadIn occasione della "Giornata Mondiale del Libro", il MuseA apre le sue porte al teatrocontemporaneo con “Ulisse on the road”, in scena il 23 aprile... La limonaia si apre al pubblico per la Giornata mondiale del libro con un regaloPisa, 17 aprile 2026 - Giovedì 23 aprile 2026 dalle 10 alle 19, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, il giardino della Limonaia del... Aggiornamenti e dibattiti Sora – Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore: tanti eventi tra fotografia, grafica, editoria, librerie e creativitàLa consigliera delegata alla Biblioteca, Museo ed Archivio Storico, Manuela Cerqua: «Con questa iniziativa abbiamo voluto dedicare la Giornata Mondiale del Libro non soltanto alla lettura in senso str ... tunews24.it Giornata internazionale del libro. In Lazzerini la festa dei lettoriGiovedì il giardino delle storie per bambini e non solo, gli avvincenti itinerari su Calvino con Giannetti. La parole di Stefano Benni trasformate in canzoni da Anna Maria Castelli. E un’iniziativa ... lanazione.it