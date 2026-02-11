Gemellaggio tra Catania e Siena | la Contrada della Torre in visita per celebrare Sant' Agata

Stamattina, a Catania, la Contrada della Torre di Siena ha fatto visita alla città per celebrare Sant'Agata. Durante la cerimonia di apertura della festa, il sindaco Enrico Trantino ha accolto ufficialmente i rappresentanti della contrada, il Priore Massimo Bianchi e il Provveditore alla Cultura Luca Bonomi. La visita segna l'inizio di un gemellaggio tra le due comunità, con scambi e incontri programmati nei prossimi mesi.

A margine della cerimonia di apertura della Festa di Sant'Agata, il sindaco Enrico Trantino ha ricevuto la visita ufficiale della delegazione della Contrada della Torre di Siena, composta dal Priore Massimo Bianchi e dal Provveditore alla Cultura Luca Bonomi.L'incontro rappresenta il primo atto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Questa sera il Teatro Massimo Bellini torna a celebrare Sant’Agata con un concerto speciale.

Questa mattina a Catania si è svolta la tradizionale festa di Sant’Agata, la patrona della città.

