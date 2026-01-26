Ubaldo Pantani, noto comico toscano, torna a teatro con il nuovo spettacolo

Che cos’è l’ironia? «L’ironia è il ribaltamento del senso di una frase, di un concetto, di una situazione, per metterne in evidenza il centro semantico attraverso la contraddizione. È fondamentale nella mia vita, così come la comicità. Io sono nato così. Mio papà era una persona divertentissima, sarcastica, amante del paradosso. Credo di aver preso da lui questo modo disincantato di leggere le situazioni». E perché secondo lei è così importante anche per gli altri? «Per sopravvivere, e per non prendersi troppo sul serio. È anche un modo per conoscere meglio la vita. Il comico vede le cose da un altro punto di vista, scorge le contraddizioni, i lati divertenti, ma anche nuove interpretazioni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ubaldo Pantani: «Al funerale del mio babbo mi dissero: “Condoglianze, Lapo!”. Sono nella fase della crisi del comico, Carlo Conti mi ha dato il consiglio migliore: “Non fare il premio Tenco, fai il Festivalbar”»

Approfondimenti su ubaldo pantani

Ubaldo Pantani, noto imitator e comico italiano, condivide alcuni dettagli sul suo lavoro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su ubaldo pantani

Ubaldo Pantani torna a teatro e mette in scena se stesso, i suoi personaggi e una verità che passa anche da Lapo ElkannIn Inimitabile il trasformista toscano racconta il peso delle imitazioni, il rapporto col pubblico e il ruolo del comico oggi, tra satira, coscienza e maschere che non devono diventare scudi ... giornalelavoce.it

L'ad di Mediaset ha commentato la parodia proposta da Ubaldo Pantani. - facebook.com facebook