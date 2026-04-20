Giorgio Marchesi | l’eleganza di un’indagine in prima serata

Stasera va in onda un nuovo episodio di un programma dedicato alle indagini, condotto da Giorgio Marchesi. La puntata si apre con la scoperta di un omicidio avvenuto in una località nota per i suoi spazi verdi. La scena del crimine rivela dettagli che indirizzano le indagini verso un sospettato. La narrazione si sviluppa attraverso testimonianze e analisi che portano alla luce elementi inaspettati.

. Un omicidio inaspettato travolge la quiete di Villa Borghese portando alla luce verità che nessuno avrebbe mai osato immaginare. Giorgio Marchesi è il protagonista de “ Il Commissario Buonvino ” e porta su Rai 1 un nuovo volto del giallo italiano, sospeso tra ironia sottile e malinconie urbane, in una Roma che, dietro la luce dei suoi luoghi iconici, custodisce ombre inattese. Dal 7 maggio 2026 debutta la nuova fiction “ Buonvino – Misteri a Villa Borghese ”, produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, ispirata ai romanzi di Walter Veltroni e ambientata nel cuore verde della Capitale, dove il tempo sembra rallentare e invece, a ben guardare, tutto si muove.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Giorgio Marchesi protagonista della fiction Buonvino, misteri a Villa Borghese in onda dal 7 maggio su Rai 1. Torna in prima serata uno dei volti più amati della serialità italiana nei panni del commissario Buonvino, ispirato ai romanzi di Walter Veltroni. Nel c - facebook.com facebook

Cosa direste di un Commissario a cui piacciono le auto d’epoca, appassionato di cinema e che ancora ascolta i vinili Dai romanzi di Walter Veltroni, con Giorgio Marchesi e Serena Iansiti. #Buonvino - #MisteriAVillaBorghese, prossimamente su Rai 1. x.com