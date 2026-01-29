Silvana Armani sfila per la prima volta a Parigi chi è la nipote di re Giorgio che ha conquistato i social | L’eleganza è nel Dna di famiglia

Da ilfattoquotidiano.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvana Armani ha sfilato per la prima volta a Parigi, lasciando tutti sorpresi. La nipote di re Giorgio ha mostrato un’eleganza naturale, confermando che questa qualità è nel suo DNA di famiglia. Per anni è stata una presenza silenziosa nel mondo del padre, sempre vicina ma mai sotto i riflettori. Ora, con questa passerella, si fa notare anche da sola.

Per oltre quarant’anni è stata una presenza costante, discreta, quotidiana. Sempre accanto a Giorgio Armani, ma mai davanti. Ora, dopo il debutto della nuova Armani Privé a Parigi, Silvana Armani esce definitivamente dall’ombra dello zio e assume un ruolo centrale nella storia della Maison. È lei a firmare la prima collezione di Alta Moda femminile dopo la scomparsa di Re Giorgio, mentre le linee uomo sono affidate a Leo Dell’Orco. Un passaggio di testimone che non ha il sapore della rottura, ma della continuità, e che ha raccolto grande entusiasmo non solo da parte della critica e degli addetti ai lavori, ma anche del pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

silvana armani sfila per la prima volta a parigi chi 232 la nipote di re giorgio che ha conquistato i social l8217eleganza 232 nel dna di famiglia

© Ilfattoquotidiano.it - Silvana Armani sfila per la prima volta a Parigi, chi è la nipote di re Giorgio che ha conquistato i social: “L’eleganza è nel Dna di famiglia”

Approfondimenti su Silvana Armani

Silvana Armani sfila per la prima volta a Parigi, chi è la nipote di re Giorgio

Silvana Armani debutta a Parigi con la sua prima collezione Haute Couture.

Chi è Silvana Armani, la nipote di Re Giorgio che guida la nuova Armani Privé

La maison Armani fa un passo importante con il debutto della nuova Armani Privé a Parigi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Silvana Armani

Argomenti discussi: Alta Moda a Parigi, Silvana Armani debutta con Armani Privé Spring/Summer 2026. FOTO; Armani Privé, nel segno della giada per l’esordio di Silvana Armani; Silvana Armani: Sono pronta. Zio Giorgio resta il mio prof ma io leggo il suo stile a modo mio; Haute Couture SS26, il debutto di Silvana Armani per Giorgio Armani Privé.

silvana armani sfila perSilvana Armani sfila per la prima volta a Parigi: chi è la nipote di re Giorgio che ha lavorato 40 anni con luiLa nuova Armani Privé ha debuttato a Parigi. Dietro la collezione Haute Couture c'è Silvana Armani, la nipote di Re Giorgio, che è stata al suo fianco nella ... ilmattino.it

silvana armani sfila perSilvana Armani sfila per la prima volta a Parigi, chi è la nipote di re GiorgioLa nuova Armani Privé ha debuttato a Parigi e dietro la collezione Haute Couture c’è Silvana Armani, la ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.