Silvana Armani sfila per la prima volta a Parigi chi è la nipote di re Giorgio che ha conquistato i social | L’eleganza è nel Dna di famiglia

Silvana Armani ha sfilato per la prima volta a Parigi, lasciando tutti sorpresi. La nipote di re Giorgio ha mostrato un’eleganza naturale, confermando che questa qualità è nel suo DNA di famiglia. Per anni è stata una presenza silenziosa nel mondo del padre, sempre vicina ma mai sotto i riflettori. Ora, con questa passerella, si fa notare anche da sola.

Per oltre quarant’anni è stata una presenza costante, discreta, quotidiana. Sempre accanto a Giorgio Armani, ma mai davanti. Ora, dopo il debutto della nuova Armani Privé a Parigi, Silvana Armani esce definitivamente dall’ombra dello zio e assume un ruolo centrale nella storia della Maison. È lei a firmare la prima collezione di Alta Moda femminile dopo la scomparsa di Re Giorgio, mentre le linee uomo sono affidate a Leo Dell’Orco. Un passaggio di testimone che non ha il sapore della rottura, ma della continuità, e che ha raccolto grande entusiasmo non solo da parte della critica e degli addetti ai lavori, ma anche del pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Silvana Armani debutta a Parigi con la sua prima collezione Haute Couture.

La maison Armani fa un passo importante con il debutto della nuova Armani Privé a Parigi.

