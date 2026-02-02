Giorgio Marchesi | Il mio Pirandello contemporaneo

Giorgio Marchesi porta in scena al Teatro Sociale “Il fu Mattia Pascal” dal 5 al 7 febbraio. L’attore e regista ha spiegato che il suo lavoro è stato come una scultura, eliminando tutto il superfluo per arrivare al cuore del personaggio. Lo spettacolo si presenta come un modo per reinterpretare un classico, puntando sulla semplicità e sull’essenzialità. La compagnia è pronta a far rivivere uno dei grandi capolavori di Pirandello in modo contemporaneo.

ALTRI PERCORSI. Giorgio Marchesi porta al Teatro Sociale «Il fu Mattia Pascal», dal 5 al 7 febbraio. «È stato un lavoro di scultura, togliere per arrivare all'essenziale. Insieme agli studenti parlerò dei temi affrontati, come l'identità». Beniamino del pubblico televisivo, dove è stato protagonista di numerose serie ma attore anche di cinema e soprattutto di teatro, l'attore e regista bergamasco Giorgio Marchesi sarà in scena al Teatro Sociale con «Il fu Mattia Pascal» di Luigi Pirandello che viene presentato nell'ambito della Stagione di Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti, il 5 e 6 febbraio (matinèe, ore 10.

