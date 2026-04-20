Il fotogiornalista, fotografo documentarista e filmmaker italiano Giorgio Bianchi ha pubblicato un video in cui commenta un episodio riguardante un giornalista noto, affermando che quest’ultimo ha evitato di usare la parola

Il fotogiornalista, fotografo documentarista e filmmaker italiano Giorgio Bianchi ha pubblicato un video dedicato ad una delle ultime uscite di Mentana, che durante il Tg La7 da lui condotto ha evitato di dire la parola "coloni" Il fotogiornalista, fotografo documentarista e filmmaker italian.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giorgio Bianchi: "Mentana evita di dire la parola 'coloni' dopo la copertina de L'Espresso, chiara manipolazione" - VIDEO

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