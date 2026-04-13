Ambasciatore israeliano a Roma contro la copertina de L’Espresso | Distorce la realtà E scatena gli attacchi social ma la foto è vera

L’ultima copertina di L’Espresso ha suscitato reazioni da parte dell’ambasciatore israeliano a Roma, che ha criticato l’immagine, sostenendo che distorce la realtà. La foto, pubblicata sul settimanale, mostra un colono armato con uniforme militare israeliana che si confronta con una donna palestinese disarmata. La pubblicazione ha generato molte reazioni sui social, mentre l’immagine è risultata autentica.

La copertina dell’ultimo numero de L’Espresso sta diventando un caso diplomatico. Il settimanale è uscito in edicola con il titolo L’Abuso e mostra la foto di un colono con indosso l’uniforme dell’esercito israeliano, armato, che affronta una donna palestinese indifesa. Una scelta, quella di documentare, appunto, gli abusi che quotidianamente la popolazione locale subisce per mano delle Forze di Difesa israeliane, che non è piaciuta all’ambasciatore di Tel Aviv in Italia, Jonathan Peled, arrivato a criticare la scelta editoriale con un post su X: “Condanniamo fermamente l’uso manipolatorio della recente copertina de L’Espresso – si legge – L’immagine distorce la complessa realtà con cui Israele deve convivere, promuovendo stereotipi e odio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ambasciatore israeliano a Roma contro la copertina de L’Espresso: “Distorce la realtà”. E scatena gli attacchi social, ma la foto è vera Attacchi social al vescovo. La festa di fine Ramadan scatena gli odiatori serialiAREZZO Dove finisce un gesto di dialogo e dove comincia la polemica? La domanda attraversa Arezzo dopo la partecipazione del vescovo Andrea... Espresso Bomb conquista TikTok e Instagram: ma davvero aiuta contro la sbornia? Parlano gli espertiNegli ultimi giorni, sui social network, è esploso il fenomeno dell’“Espresso Bomb”, un caffè che unisce espresso e acqua frizzante, conquistando... Argomenti più discussi: L’Ambasciatore di Israele a Roma alla Cena Diplomatica; Raid su Unifil , Tajani: Israele chiarisca. Crosetto: intervenga Onu; Tajani convoca l’ambasciatore israeliano. La nuova richiesta di garanzie all’Onu; Tajani all’ambasciatore israeliano: I soldati italiani non si toccano. L' ambasciatore israeliano in Italia ha condannato "l' uso manipolatorio" della fotografia che compare sulla copertina de "L' espresso". Ma la foto è reale (Piero Masturzo ne è l' autore), come è reale la violenza dei coloni supportati dall' IDF in #Cisgiordania. x.com Sky tg24. . Libano escluso dalla tregua. Centinaia di morti in un raid dell'IDF su Beirut. Colpito anche un mezzo italiano dell'Unifil. "Nessun ferito" dice Tajani. Convocato l'ambasciatore israeliano Gli aggiornamenti nella cronaca di Flavia Cappellini da Gerusal - facebook.com facebook