Le foto del dietro le quinte della copertina de L’Espresso sono false

Recentemente si è diffusa la notizia che le foto del “dietro le quinte” della copertina de L’Espresso siano state create con l’intelligenza artificiale. Dopo un’analisi approfondita, è stato confermato che le immagini sono false e non sono state generate tramite AI. La discussione è nata dopo che alcuni hanno cercato di screditare lo scatto, coinvolgendo tecnologie di intelligenza artificiale per sostenere questa tesi.

Dopo aver analizzato la discussa copertina de L’Espresso dedicata all’ Aipocondria nel nostro precedente fact-check, smentendone l’origine artificiale, c’è chi tenta di screditare lo scatto utilizzando proprio l’AI. Circolano alcune immagini che ritraggono il soldato israeliano e la donna palestinese mentre ridono e si tengono per mano, utilizzate come prova che la foto originale fosse una messinscena con attori. In realtà, proprio queste immagini «dietro le quinte» sono dei falsi realizzati con l’Intelligenza Artificiale di Google. Per chi ha fretta. Le foto che mostrano un clima amichevole tra il soldato e la donna palestinese sono false.. Vengono diffuse per sostenere che la copertina de L’Espresso sia un “set” recitato, ma sono esse stesse dei prodotti sintetici.🔗 Leggi su Open.online

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