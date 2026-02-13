Conti replica ad Al Bano che lo ha definito scorretto | Grande artista ma il brano non era giusto per Sanremo

Carlo Conti ha risposto alle affermazioni di Al Bano, che lo aveva accusato di essere scorretto e di avergli negato la partecipazione a Sanremo, sostenendo che il cantante pugliese considerasse il suo comportamento ingiusto e che il rapporto tra loro fosse tutt’altro che amichevole.

Carlo Conti ha replicato alle recenti accuse di Al Bano. Il cantante, riguardo alla sua ripetuta esclusione dal Festival di Sanremo, aveva dichiarato: "Non abbiamo un buon rapporto, da lui ho ricevuto solo scorrettezze". "Mi dispiace, è un grande artista. Lo scorso anno la canzone non è stata ritenuta giusta", ha spiegato il conduttore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlo Conti commenta la scelta di Andrea Pucci come ospite di Sanremo 2026.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Striscia, tapiro a Carlo Conti dopo le polemiche su Pucci. Poi la replica ad Al Bano: Non ho scelto la sua canzone; Carlo Conti, la rivelazione e il primo no a Sanremo: Ho rifiutato il Festival; Ponte sullo Stretto, Ciucci replica a Bonelli: Massimo rispetto per la Corte dei Conti; Ponte sullo Stretto, l’Ad Ciucci replica a Bonelli: Massimo rispetto per la Corte dei Conti.

Sanremo, Carlo Conti commenta il caso Pucci e risponde al Tapiro d’oro di Striscia la notiziaDopo le polemiche che hanno coinvolto Andrea Pucci al Festival di Sanremo, sfociate nel passo indietro del comico, Valerio Staffelli ha consegnato il celebre Tapiro d’oro di Striscia ... ilmattino.it

Striscia, tapiro a Carlo Conti dopo le polemiche su Pucci. Poi la replica ad Al Bano: Non ho scelto la sua canzoneValerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha consegnato la statuetta del tg satirico al conduttore del Festival di Sanremo ... today.it

Il direttore artistico non ha confermato le voci insistenti di questi giorni sulla possibile presenza di Eros Ramazzotti come super ospite all'Ariston. E Panariello e Pieraccioni ci saranno "Non hanno voglia. Non hanno prenotato nemmeno l'albergo" replica Conti - facebook.com facebook

Nel 2025, quota 1.456 atti giuridici Ue: è il massimo da 15 anni. Persino un ex commissario denuncia le insidie di questa eurocrazia. Che replica: «Adesso stiamo semplificando». di Loris Puccio Conti x.com