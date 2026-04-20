Gioco responsabile | Flutter SEA avvia percorsi di formazione con Sportradar

Flutter SEA ha avviato collaborazioni con Sportradar per sviluppare programmi di formazione sul gioco responsabile. L’obiettivo è sensibilizzare operatori e utenti sull’importanza di pratiche di gioco consapevoli e sicure. I percorsi formativi mirano a rafforzare le competenze nel riconoscimento e nella gestione di comportamenti a rischio. La collaborazione si inserisce in un’azione più ampia di tutela e trasparenza nel settore del gioco d’azzardo.

Promuovere un modello di gioco responsabile sempre più sostenibile e orientato all’ integrità: è questo l’obiettivo di Flutter SEA, la regione Southern Europe & Africa di Flutter Entertainment, che ha avviato un programma di incontri formativi dal titolo “ Pure Fun – Uniti contro il match-fixing ” rivolto alla propria rete vendita in Italia. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con Sportradar AG, una delle principali società internazionali di tecnologia sportiva, si inserisce in un percorso formativo più ampio che abbraccia non solo i temi dell’approccio al gioco responsabile e del riconoscimento dei fenomeni di problematicità ma anche quelli di business integrity, per supportare lo sviluppo di un business pienamente sostenibile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gioco responsabile: Flutter SEA avvia percorsi di formazione con Sportradar Notizie correlate Flutter SEA alla Milano Relay Marathon tra sport e solidarietàDomenica 12 aprile la Wizz Air Milano Marathon ha attraversato gli scorci più suggestivi del capoluogo lombardo ed è stata un’occasione unica per... Calabria avvia nuova strategia per l’occupazione con focus su formazione e imprese localiLa Regione Calabria ha ufficialmente varato il nuovo Piano regionale delle politiche attive del lavoro, denominato PADEL Plus, in un incontro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milano Relay Marathon, Flutter SEA unisce sport e impegno solidale; Ige 2026, il futuro del poker italiano nel panel con PokerStars, iPoker e EvBets/Game Revolution; Salone Antiriciclaggio: Focus Gaming su rischi Aml nel settore del gioco; Flutter SEA , Milano Marathon 2026: oltre 80 dipendenti in staffetta solidale con team da 4 per sostenere 2 progetti non profit. Gioco responsabile: Flutter SEA avvia percorsi di formazione con SportradarAl via il ciclo di incontri dedicati agli esercenti della rete retail dei brand Sisal e Snai? per promuovere un modello trasparente sempre più sostenibile e orientato all’integrità ... ilgiornale.it Gioco responsabile: Flutter SEA avvia un percorso formativo con SportradarAl via il ciclo di incontri dedicati agli esercenti della rete retail dei brand Sisal e SNAI per promuovere un modello di gioco responsabile e trasparente ... pressgiochi.it @ di Anm. Un gioco che unisce l’amore per Napoli, per i giovani e la mobilità responsabile. Scarica il gioco e ottieni il badge oro, - . /. x.com Pedullà difende Allegri: «Il Milan soffre, il gioco è indigesto, ma la società è altrettanto responsabile e vi spiego perché» - facebook.com facebook