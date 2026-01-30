Calabria avvia nuova strategia per l’occupazione con focus su formazione e imprese locali

La Calabria ha presentato il nuovo Piano regionale del lavoro, chiamato PADEL Plus. L’obiettivo è aiutare più persone a trovare lavoro puntando su formazione e imprese locali. Il presidente Roberto Occhiuto e l’assessore Giovanni Calabrese hanno spiegato i dettagli durante un incontro pubblico. La regione vuole rilanciare l’occupazione attraverso iniziative concrete e mirate.

La Regione Calabria ha ufficialmente varato il nuovo Piano regionale delle politiche attive del lavoro, denominato PADEL Plus, in un incontro pubblico che ha visto la partecipazione del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo Giovanni Calabrese. L’evento, tenutosi nella giornata di ieri, ha segnato l’approvazione di un programma strutturato per affrontare le criticità del mercato del lavoro regionale, con un specifico sulla formazione professionale e sul sostegno alle imprese locali. Il piano si inserisce nel quadro del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021–2027 e nel Piano per l’Occupazione 2023–2027, rafforzando un’agenda strategica orientata alla crescita economica sostenibile e alla riduzione della disoccupazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria avvia nuova strategia per l’occupazione con focus su formazione e imprese locali Approfondimenti su Calabria Piano Manovra, vertice a Palazzo Chigi con Meloni, Giorgetti, Salvini e Tajani: focus su misure per imprese Sicilia, via libera al bando da 3 milioni per l'editoria: focus su occupazione e testate emergenti La Sicilia apre a un nuovo bando da tre milioni di euro per sostenere l’editoria. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Calabria Piano Argomenti discussi: Calabria Verde avvia una nuova stagione della gestione forestale: adottato il Piano per Pellegrina, Cinquemiglia e Montagna Magna; Erosione costiera in Calabria: Mancuso avvia il nuovo piano con gli Enti locali; Calabria Verde avvia una nuova stagione della gestione forestale: adottato il Piano per Pellegrina, Cinquemiglia e Montagna Magna; Calabria, la Regione avvia piano straordinario contro l’erosione costiera dopo la mareggiata. Calabria Verde avvia una nuova stagione della gestione forestale: adottato il Piano per Pellegrina, Cinquemiglia e Montagna MagnaIl Piano, con validità quindicennale, è stato redatto in coerenza con la Strategia forestale europea 2030, la Strategia forestale nazionale e il Testo Unico Forestale, ponendosi l’obiettivo di ... reggiotv.it Calabria Verde lancia il futuro delle foreste: 2.000 ettari tra tutela e sviluppouscaldo – Mongrassano. L’Azienda Calabria Verde avvia una nuova stagione di gestione del patrimonio forestale regionale con l’adozione del Piano di ... wesud.it La Regione Calabria si avvia a dotarsi di una legge sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere il sistema regionale più moderno e innovativo. Un percorso che, secondo il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Domenico Giann - facebook.com facebook Calabria, la Regione avvia piano straordinario contro l’erosione costiera dopo la mareggiata x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.