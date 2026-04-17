Il Crystal Palace fa festa di notte a Firenze dopo la vittoria | calciatori ripresi in giro per la città

Dopo aver raggiunto le semifinali di Conference League grazie alla vittoria in casa della Fiorentina, il team del Crystal Palace ha deciso di festeggiare con una serata in città. Durante la notte, alcuni calciatori sono stati ripresi mentre passeggiavano e si muovevano tra i locali di Firenze. La squadra ha trascorso il tempo in modo informale, senza particolari incidenti o interventi delle forze dell'ordine.

Il Crystal Palace si è concesso una notte di festa dopo la qualificazione alle semifinale di Conference League arrivata a seguito del ritorno dei quarti in casa della Fiorentina. Calciatori ripresi in giro per la città.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pronostico AEK Larnaca-Crystal Palace: arriva la prima vittoriaAEK Larnaca-Crystal Palace è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Dopo lo zero a... Vittoria amara per la Fiorentina: il 2-1 sul Crystal Palace non basta, viola eliminati dalla Conference LeagueFIRENZE – La Fiorentina saluta la Conference League nonostante un successo di carattere al cospetto del Crystal Palace. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dolore alla tibia, Kean non convocato per la sfida al Crystal Palace; Crystal Palace-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina, adesso si fa dura: viola sconfitti per 3-0 contro il Crystal Palace; Crystal Palace-Fiorentina 3-0: la partita, i gol. Fiorentina-Crystal Palace 2-1, gol e highlights: viola fuori ai quarti di ConferenceLeggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Crystal Palace 2-1, gol e highlights: viola fuori ai quarti di Conference ... sport.sky.it La Fiorentina saluta l'Europa: il 2-1 al Crystal Palace non basta, i viola sono fuori dalla Conference LeagueIl successo al Franchi non cancella il pesante 3-0 dell’andata: la Fiorentina saluta la Conference League dopo quattro anni consecutivi di partecipazione ... firenzetoday.it "Nessuna simulazione, abbiamo grande rispetto della Fiorentina. Ci siamo difesi bene quando i nostri avversari sono cresciuti" Così il tecnico del Crystal Palace sull'atteggiamento dei suoi calciatori - facebook.com facebook Conference, gli highlights e le pagelle di Fiorentina-Crystal Palace #SkySport #UECL #SkyUECL #Fiorentina x.com