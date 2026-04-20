Santiago Giménez non riesce a convincere nel Milan e anche l’allenatore Allegri sembra aver perso fiducia in lui. La sua prestazione recente è stata giudicata al di sotto delle aspettative, portando a una ridotta fiducia da parte della squadra tecnica. La squadra si trova ora a valutare il valore e il ruolo del giocatore nel progetto attuale, mentre l’opportunità di rilanciarlo sembra sfumata.

Santiago Giménez continua a faticare. Questa stagione sembrava poter essere quella del riscatto anche perché, terminata la sessione estiva di mercato, il messicano restava l'unica vera prima punta di ruolo presente nella rosa del Milan. Nkunku, prelevato dal Chelsea, non è certo un bomber d'area di rigore, non lo è mai stato neanche nei suoi anni brillanti al Lipsia. Nonostante le voci estive su una possibile cessione, tutto sembrava impacchettato alla perfezione per una stagione importante di Santiago Giménez sotto la guida di Massimiliano Allegri. E invece nulla di tutto questo: le difficoltà a segnare potevano essere associate al problema alla caviglia, che è costato anche un'operazione all'ex Feyenoord.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giménez una delusione: Allegri si ‘stufa’. Occasione sprecata. Quanto vale oggi?

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È il momento della verità. Santiago Giménez è arrivato con aspettative, sogni e responsabilità pesanti sulle spalle. Ora però non bastano più le parole, non bastano le promesse. È tempo di dimostrare. Tempo di prendersi il campo, di fare la differenza, di lasci - facebook.com facebook

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