Nella partita tra Roma e Atalanta, terminata 1-1, entrambe le squadre hanno conquistato un punto ciascuna. La gara si è svolta senza variazioni nel risultato finale, nonostante alcune occasioni da gol per entrambe le formazioni. La partita avrebbe potuto rappresentare un’opportunità per la squadra di casa di consolidare la propria posizione in classifica, ma così non è stato.

Quella contro l’ Atalanta poteva essere la gara perfetta per mettere a tacere le voci di questa settimana e per far tornare il focus solo e soltanto sul campo. Perché la questione Gasperini-Ranieri ha rubato tempo ed energie mentali in un momento della stagione in cui sarebbe solo e soltanto servito pensare a pedalare per l’obiettivo Champions League. Ma così non è stato perché la Roma ha gettato al vento un’occasione ghiotta. I giallorossi, infatti, hanno letteralmente dominato contro l’ Atalanta e, come sempre, è bastato un semplice errore in uscita per andare sotto nel punteggio. Uno dei pochi sbagli, ma che è costato caro alla formazione di Gasperini, soprattutto in una giornata in cui c’era la possibilità concreta di sorpassare il Como.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta 1-1: una grande occasione sprecata

ATALANTA-ROMA 1-0: ORMAI È UNA MALEDIZIONE

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