Gilf Fitzpatrick fa doppietta all’RBC Heritage Battuto Scheffler ai playoff

Matt Fitzpatrick si aggiudica nuovamente l’RBC Heritage, battendo Scottie Scheffler ai playoff. Il britannico, che aveva preso il comando durante la seconda giornata, ha concluso le 72 buche con un punteggio di -18, lo stesso del rivale. Scheffler, anch’egli in parità, ha combattuto fino alla fine, ma Fitzpatrick è riuscito a prevalere nel finale. La vittoria rappresenta un’altra tappa importante per il golfista europeo.

L’RBC Heritage è di nuovo di Matt Fitzpatrick. Il britannico, dopo essere passato in testa durante la 2ª giornata, è riuscito ad avere la meglio ai playoff contro Scottie Scheffler che, come l’europeo, ha chiuso le 72 buche canoniche in -18. È bastata una sola buca di spareggio per sancire il vincitore del 4º Signature Event di quest’anno, torneo che mette in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup ( al vincitore sono andati 3,6 mln di dollari). Fitzpatrick fa, così, doppietta. Per il classe ‘94 su tratta del 4º titolo sul PGA Tour dopo lo U.S. Open nel 2022, il precedente titolo qui in South Carolina nel 2023 e la recente vittoria al Valspar Championship poche settimane fa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gilf, Fitzpatrick fa doppietta all’RBC Heritage. Battuto Scheffler ai playoff Notizie correlate Leggi anche: Golf: Fitzpatrick sale in testa all’RBC Heritage. Hovland insegue Golf, Justin Thomas pronto a difendere il titolo all’RBC HeritageIl PGA Tour, chiuso il The Masters con la vittoria di Rory McIlroy, torna immediatamente all’opera.