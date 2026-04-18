Al termine della terza giornata dell’RBC Heritage di Hilton Head, Matt Fitzpatrick si trova in testa alla classifica con uno score di -14, grazie a un giro di otto birdie senza bogey. L’inglese ha preso il comando con un punteggio di -8 nella giornata odierna, mentre Viktor Hovland si colloca al secondo posto, cercando di recuperare terreno. La competizione prosegue con i giocatori pronti a disputare l’ultima fase.

Matt Fitzpatrick è il nuovo leader all’RBC Heritage di Hilton Head. L’inglese prende la testa con lo score di -14 (e -8 di giornata) all’Harbour Town, tirando fuori una giornata da otto birdie e senza bogey. L’ex vincitore dello US Open (lo conquistò nel 2022) si è già imposto quest’anno al Valspar Championship, e tenta di diventare il secondo giocatore dopo Chris Gotterup a far segnare due successi nel 2026. A inseguirlo, però, con un solo colpo di ritardo c’è Viktor Hovland. Per il norvegese score di -13 grazie a un -6 che lo mantiene sulla via della costanza. Restano staccati un po’ tutti gli altri, a partire dal terzo, l’americano Harris English, che si colloca a -10.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Fitzpatrick sale in testa all’RBC Heritage. Hovland insegue

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