Dopo il torneo del Masters, vinto da Rory McIlroy, il circuito del PGA Tour riprende con l’RBC Heritage, torneo in programma questa settimana. Tra i partecipanti c’è anche Justin Thomas, che cerca di difendere il titolo conquistato l’anno scorso. La competizione si svolge su un campo di circa 7.100 yard, con un montepremi di 20 milioni di dollari. La gara si disputa su quattro giorni, con un taglio dopo le prime due giornate.

Il PGA Tour, chiuso il The Masters con la vittoria di Rory McIlroy, torna immediatamente all’opera. Da giovedì 16 a domenica 19, infatti, il maggiore circuito americano volerà in South Carolina, più precisamente all’Hilton Head Island, per l’RBC Hermitage, torneo che mette in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup. Il Signature Event verrà difeso da Justin Thomas, vincitore, l’anno scorso, ai playoff contro il connazionale Andrew Novak, che qui si presenta con soli 4 tornei giocati in stagione e un 8° posto come miglior risultato (ottenuto al The Players Championship). Tuttavia, nonostante sia la settimana dopo il Masters, saranno tanti i nomi che scenderanno nuovamente in campo a contendersi il ricco montepremi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Justin Thomas pronto a difendere il titolo all’RBC Heritage

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