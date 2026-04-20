L'agente di Mario Gila, difensore della Lazio, ha confermato che il giocatore ha ancora un anno di contratto con il club romano. Durante un'intervista a Radio Crc, stazione partner del Napoli, il procuratore ha parlato dell'interesse degli azzurri nei confronti del difensore, senza fornire ulteriori dettagli sui piani futuri o eventuali trattative in corso.

Alejandro Camano, procuratore del difensore della Lazio Mario Gila, ha parlato a Radio Crc (partner del Napoli) dell’interesse degli azzurri per il giocatore in vista della prossima stagione. Le parole dell’agente di Gila. “ Gila al Napoli? Napoli è una città che ha un grande significato per noi in Argentina. È dove ha giocato Diego Armando Maradona e c’è sempre tanta felicità. Se fosse per me verrei a vivere domani a Napoli per mangiare un piatto di pasta e restare a due passi dal mare. Qui, però, parliamo di calcio professionistico e la testa del giocatore deve stare solo sulla Lazio. Mario Gila è un calciatore della Lazio e lo sarà fino alla fine della stagione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gila, l’agente diciamo frena: “Ha ancora un anno di contratto con la Lazio”

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