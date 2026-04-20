Gila l’agente diciamo frena | Ha ancora un anno di contratto con la Lazio
L'agente di Mario Gila, difensore della Lazio, ha confermato che il giocatore ha ancora un anno di contratto con il club romano. Durante un'intervista a Radio Crc, stazione partner del Napoli, il procuratore ha parlato dell'interesse degli azzurri nei confronti del difensore, senza fornire ulteriori dettagli sui piani futuri o eventuali trattative in corso.
Alejandro Camano, procuratore del difensore della Lazio Mario Gila, ha parlato a Radio Crc (partner del Napoli) dell’interesse degli azzurri per il giocatore in vista della prossima stagione. Le parole dell’agente di Gila. “ Gila al Napoli? Napoli è una città che ha un grande significato per noi in Argentina. È dove ha giocato Diego Armando Maradona e c’è sempre tanta felicità. Se fosse per me verrei a vivere domani a Napoli per mangiare un piatto di pasta e restare a due passi dal mare. Qui, però, parliamo di calcio professionistico e la testa del giocatore deve stare solo sulla Lazio. Mario Gila è un calciatore della Lazio e lo sarà fino alla fine della stagione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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