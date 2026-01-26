Gila Lazio decisione presa per il rinnovo di contratto | lo scenario che si verificherà a fine stagione Ultimissime

Gila Lazio ha annunciato una decisione relativa al rinnovo del contratto. A fine stagione, si delineerà lo scenario futuro dell’attaccante e del club. Le ultime notizie forniscono dettagli su questa scelta e sui possibili sviluppi. In questa analisi, si approfondiscono le implicazioni di questa decisione e le prospettive per la squadra e il giocatore nel prossimo futuro.

Guido Rodriguez Valencia: ufficiale l’approdo del centrocampista argentino in Liga. Il comunicato e tutti i dettagli Mateta Nottingham Forest: offerta per l’attaccante francese! La posizione del Crystal Palace e le cifre della maxi-operazione Kean lascia la Fiorentina? Spunta una destinazione clamorosa per l’attaccante. È una precisa richiesta di questo allenatore! Calciomercato Juventus: contatti per il ritorno di Kolo Muani, ma due ostacoli frenano i sogni bianconeri. Svelata la situazione! Gila Lazio, decisione presa per il rinnovo di contratto: lo scenario che si verificherà a fine stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gila Lazio, decisione presa per il rinnovo di contratto: lo scenario che si verificherà a fine stagione. Ultimissime Approfondimenti su gila lazio Marusic Juve, cambia completamente lo scenario. Ecco il futuro dell’esterno della Lazio: decisione presa Marusic lascia la Lazio e si prepara a un nuovo capitolo con la Juventus. Gila Lazio, il rinnovo è in fase di stallo: quella big di Serie A prepara l’assalto per gennaio. Le ultimissime sul difensore Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su gila lazio Argomenti discussi: Romagnoli, l’ultimo gesto d’amore per la Lazio: i nomi per sostituirlo; FORMELLO - Lazio, altri guai per Sarri: Rovella salta il Lecce. Gli altri...; Calciomercato Lazio | Romagnoli saluta mentre Gila…Si apre questo scenario per il futuro dello spagnolo! Cosa bisogna aspettarsi; Calciomercato Lazio: Romagnoli saluta, mentre Gila...Si apre questo scenario per il futuro dello spagnolo! Cosa bisogna aspettarsi. Dalla Spagna: in estate Gila andrà al Milan per 20 milioni. Al Real il 50% del ricavato della LazioMario Gila, difensore centrale classe 2000 attualmente in forza alla Lazio, è finito con decisione nel mirino del Milan in vista della prossima. tuttomercatoweb.com Futuro Gila, sarà addio a luglio! Primi contatti con una big italiana: l’indiscrezioneFuturo Gila, sarà addio a luglio per il difensore: primi contatti positivi con una big del campionato italiano. L’indiscrezione Il calciomercato estivo si scalda improvvisamente con una notizia che sc ... lazionews24.com I contatti tra Milan e Lazio per Gila vanno avanti: Furlani sta portando avanti la trattativa in prima persona con Lotito. Il Milan vuole anticipare la concorrenza e prenotarlo per l'estate. Base d'asta di circa 20M, il Milan sta trattando per abbassare il prezzo a 15M x.com Il futuro di Mario #Gila potrebbe essere lontano dalla #Lazio Il difensore spagnolo, perno della formazione biancoceleste, è finito nel mirino del #Milan. Il club, riporta Nicolò Schira su X, vuole provare ad ingaggiarlo in questa sessione di mercato COSA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.