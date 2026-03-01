Corriere dello Sport | Conte | ‘Ho ancora un altro anno di contratto Vogliamo la Champions’

In una dichiarazione recente, l'allenatore ha affermato di avere ancora un anno di contratto e ha annunciato l'obiettivo di qualificarsi per la Champions League. Ha parlato di progetti futuri e della volontà di migliorare la squadra, mantenendo l'impegno di competere ai massimi livelli. Le sue parole si concentrano sulla volontà di raggiungere risultati importanti nella stagione in corso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte guarda avanti, ma senza perdere di vista il presente. Dopo la vittoria sofferta contro l’Hellas, l’allenatore del Napoli chiarisce il proprio orizzonte, come riportato dal Corriere dello Sport: «Ho ancora un altro anno di contratto». Un messaggio diretto, che il Corriere dello Sport evidenzia come risposta netta alle domande sul futuro. Il tecnico richiama il triennale firmato nell’estate del 2024 e ribadisce la linea: testa bassa e concentrazione sulla corsa europea. «Stiamo pensando al presente per disegnarci il miglior futuro possibile che vuol dire giocare la Champions, ma ci sarà da lottare perché in tanti hanno questa voglia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte: ‘Ho ancora un altro anno di contratto. Vogliamo la Champions’” Leggi anche: Conte: "Lukaku non è ancora lui, ma già così fa comodo. Il futuro? Ho un altro anno di contratto" Corriere dello Sport: “Di Conte muso, ancora una volta”Corriere dello Sport: “Di Conte muso, ancora una volta”"> Di Conte muso, ancora una volta. Lo sfogo di Antonio Conte al termine di Napoli-Chelsea Tutti gli aggiornamenti su Corriere. Temi più discussi: McTominay, intervista esclusiva: Un calcio troppo morbido. Conte mi ha cambiato; Conte è una furia contro Chiffi: la reazione dopo il rigore revocato in Atalanta-Napoli; Nessun riposo per il Napoli dopo la rabbia di Bergamo: il motivo della scelta di Conte; Napoli, lo sfogo di Contini sui social: Che pagliacciata il calcio di oggi. Corriere dello Sport: Conte: ‘Ho ancora un altro anno di contratto. Vogliamo la Champions’Antonio Conte guarda avanti, ma senza perdere di vista il presente. Dopo la vittoria sofferta contro l’Hellas, l’allenatore del Napoli chiarisce il proprio orizzonte, come riportato dal Corriere dello ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, Conte cerca gol: Lukaku guida la riscossaIl Napoli prova a ritrovare la via del gol smarrita nelle ultime settimane, consapevole che non può esistere soltanto Hojlund al centro del progetto offensivo. Come racconta Fabio Tarantino sul ... napolipiu.com Corriere della Sera added a new... - Corriere della Sera facebook This was published 2 weeks ago...The end was near... @Corriere della Sera - La Lettura - Feb. 15, 2026 x.com