Gigio Donnarumma la papera con l' Arsenal fa il giro del mondo | valanga di insulti

Durante la partita tra Manchester City e Arsenal, il portiere ha commesso un errore che ha attirato l'attenzione di molti. L'incidente si è verificato nei primi minuti di gioco, suscitando numerose reazioni sui social media e tra gli spettatori. La gaffe è diventata rapidamente virale, con commenti critici e insulti rivolti al portiere. La vicenda ha generato un ampio dibattito tra tifosi e appassionati di calcio.

Durante la partita tra Manchester City e Arsenal, Gianluigi Donnarumma è finito sotto accusa per un grave errore commesso nei primi minuti di gioco. Poco dopo il vantaggio del City, su una semplice rimessa laterale, il portiere italiano ha gestito male il pallone, ritardando eccessivamente il rinvio. Il pressing immediato di Kai Havertz ha provocato un rimpallo che ha favorito l’attaccante dell’Arsenal, il quale ha segnato facilmente a porta praticamente vuota. L’episodio ha subito scatenato una valanga di critiche sui social, con molti utenti che hanno paragonato l’errore a quello commesso da Ionu? Radu in Bologna-Inter, una disattenzione simile che in quel caso aveva pesato pesantemente nella corsa allo scudetto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gigio Donnarumma, la papera con l'Arsenal fa il giro del mondo: valanga di insulti Why Donnarumma Never Dives First Notizie correlate Manchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights, la papera di Donnarumma non ferma GuardiolaManchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights del big match che riapre definitivamente la Premier League. Papera assurda di Donnarumma, ma il Manchester City batte comunque l’ArsenalIl Manchester City ha vinto il duello in vetta alla classifica della Premier League contro l'Arsenal. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Donnarumma come Radu: la clamorosa papera di Gigio che rischiava di decidere la Premier; Manchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights, la papera di Donnarumma non ferma Guardiola; VIDEO. Donnarumma, dopo la papera un 'doppio' miracolo; La clamorosa papera di Donnarumma in Manchester City-Arsenal, poi la squadra di Guardiola vince 2-1: gol e highlights. Manchester City: Donnarumma salvato dagli steward, che gaffe di Haaland con Cannavaro ma il bomber non si scusaPremier League, Gigio Donnarumma esulta coi tifosi ma viene fermato. Haaland decisivo e protagonista anche in tv: City-Arsenal tra gol, polemiche e corsa al titolo riaperta. sport.virgilio.it Donnarumma, dopo la papera un doppio miracoloNon solo la papera che poteva costare cara ma anche un doppio intervento miracoloso contro l'Arsenal dopo un'ora di gioco che ha evitato il possibile vantaggio della squadra di Arteta. Nel VIDEO il du ... sport.sky.it , “ ” Nel 2018 Gigio Donnarumma raggiungeva le 100 presenze in Serie A a 19 anni e 49 giorni, diventando il più giovane di sempre a tagliare quel traguardo. Questo record racconta una - facebook.com facebook