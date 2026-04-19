Gift Orban si avventa contro un tifoso del Verona rissa del calciatore dopo la partita con il Milan

Dopo la partita tra Verona e Milan, il calciatore del Verona Gift Orban si è scontrato con un tifoso avventandosi contro di lui davanti allo stadio. L'episodio è avvenuto subito dopo il fischio finale e ha coinvolto anche altri presenti. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell'ordine, che hanno cercato di calmare la situazione. La polizia sta ora indagando sull’accaduto.

Rissa tra il calciatore del Verona Gift Orban e un tifoso dopo la partita contro il Milan. L’attaccante 23enne ha messo le mani addosso a un uomo fuori dallo stadio Bentegodi al termine della partita persa dalla squadra di casa, sotto gli occhi di un gruppo di sostenitori gialloblu che hanno ripreso tutta la scena. Dal video rimbalzato sui social si vede il giocatore scagliarsi contro il supporter, prima di essere allontanato dai presenti. La tensione fuori dallo stadio del Verona I momenti di forte tensione tra Orban e i tifosi si sono verificati all’uscita dallo stadio del Verona, dopo la sconfitta contro il Milan della squadra coinvolta nella lotta per la salvezza, nella partita valida per la 33esima giornata di serie A.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Gift Orban si avventa contro un tifoso del Verona, rissa del calciatore dopo la partita con il Milan Notizie correlate Hellas Verona shock, Gift Orban finisce alle mani con un tifoso: lite furiosa dopo il KO col Milan! Cos’è successoMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Verona, rissa tra Gift Orban e un tifoso: caos fuori dal BentegodiBrutte scene a Verona, al termine della gara persa 1-0 dall'Hellas contro il Milan: l'attaccante Gift Orban, mentre stava lasciando il Bentegodi con... Aggiornamenti e dibattiti Il Verona su Orban: Il club si riserva ogni ulteriore valutazioneDopo le immagini circolate nelle ultime ore, il Verona ha diramato una nota relativa agli eventi post-Milan che quest’oggi hanno visto Gift Orban protagonista di uno scontro fisico con un tifoso dell’ ... calciohellas.it Orban, mani addosso a un tifoso! Episodio shock dopo Verona-Milan: cosa è successoLa punta dell'Hellas finisce al centro della polemica al termine del match perso contro i rossoneri di Allegri ... tuttosport.com