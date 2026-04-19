Nel match di Serie A tra Verona e Milan, il risultato finale è stato di 0-1 in favore dei rossoneri. Durante la partita, un attaccante del Verona ha aggredito un tifoso presente sugli spalti, comportandosi in modo violento. L’episodio si è verificato nel corso del secondo tempo e ha attirato l’attenzione dei presenti. La partita si è conclusa con la vittoria del Milan, che ha conquistato tre punti importanti.

Il Milan passa di misura al Bentegodi contro il Verona 0-1 nella gara valida per la 33esima giornata di Serie. E Orban perde la testa. I rossoneri di Allegri tornano in seconda posizione agganciando a 66 punti il Napoli, battuto ieri dalla Lazio, mente i veneti sono sempre più inguaiati all' ultimo posto in classifica con 18 punti. Primo vero pericolo per i padroni di casa al 32' con Rabiot lanciato da Pulisic, tiro fermato da Montipò. Il sollievo del Verona dura poco perché è lo stesso Rabiot a sbloccare la partita al 41', stavolta su suggerimento di Rafa Leao. Nel secondo dei 3 minuti di recupero il Verona sfiora il pareggio con Belghali parato da Maignan.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Verona-Milan, Orban perde la testa: l'attaccante aggredisce un tifoso

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