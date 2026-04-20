Giarre approvata adesione alla Centrale unica di committenza con Tirreno Ecosviluppo 2000

Il consiglio comunale di Giarre si è riunito il 15 aprile 2026 e ha approvato l’adesione alla Centrale unica di committenza denominata Tirreno Ecosviluppo 2000. La decisione è stata presa su proposta dell’Assessorato alle politiche sociali e riguarda la partecipazione del Comune a questa struttura consortile, che opererà come ente di supporto per l’acquisto di servizi e lavori pubblici.