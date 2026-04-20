Giarre approvata adesione alla Centrale unica di committenza con Tirreno Ecosviluppo 2000
Il consiglio comunale di Giarre si è riunito il 15 aprile 2026 e ha approvato l’adesione alla Centrale unica di committenza denominata Tirreno Ecosviluppo 2000. La decisione è stata presa su proposta dell’Assessorato alle politiche sociali e riguarda la partecipazione del Comune a questa struttura consortile, che opererà come ente di supporto per l’acquisto di servizi e lavori pubblici.
Il consiglio comunale, riunitosi lo scorso 15 aprile 2026, su proposta dell’Assessorato alle politiche sociali, ha approvato la delibera di adesione alla Centrale unica di committenza (Cuc) denominata Consorzio ‘Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.’, che consentirà all’Ente di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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