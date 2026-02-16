Giovanni Gallina | Con l’adesione alla rottamazione il Comune di Carini potrebbe incassare di più

Giovanni Gallina afferma che il Comune di Carini potrebbe ottenere più entrate grazie alla rottamazione dei tributi locali, una misura che permette di recuperare somme non pagate e di migliorare il bilancio. La legge dà ai Comuni la possibilità di offrire ai cittadini un piano di pagamento agevolato su IMU e TARI, con sanzioni e interessi ridotti o eliminati. Questa opportunità potrebbe incentivare più residenti a regolarizzare i propri debiti fiscali. Di recente, alcuni cittadini hanno mostrato interesse a usufruire di questa soluzione, portando a un aumento delle richieste di adesione.

La rottamazione dei tributi locali rappresenta una grande opportunità per i Comuni. La normativa consente agli enti locali di introdurre autonomamente una definizione agevolata su imposte come IMU e TARI, riducendo sanzioni e interessi e permettendo pagamenti rateizzati. "È una misura di buon senso: meno sanzioni, più pagamenti reali e più soldi nelle casse comunali. Ora l'amministrazione scelga da che parte stare: con i cittadini e con il risanamento dei conti". Richiesta ufficiale UDC Carini: Adesione immediata alla rottamazione dei tributi locali Come Giovanni Gallina, coordinatore dell'UDC di Carini, chiedo ufficialmente all'Amministrazione comunale di aderire alla rottamazione quinquies dei tributi locali.