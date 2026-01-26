il segretario comunale impastato nominato da schifani commissario straordinario del comune di giardini naxos

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha nominato Giovanni Impastato come commissario straordinario del Comune di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Questa nomina mira a garantire la gestione amministrativa in un momento di necessità per l’ente locale. Impastato assumerà temporaneamente le funzioni di amministratore, contribuendo a mantenere il normale funzionamento e l’efficienza dei servizi pubblici.

Il presidente della Regione Renato Schifani ha nominato Giovanni Impastato, commissario straordinario del Comune di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Impastato, classe 1981, avvocato originario di Palermo, dal marzo 2023 è segretario comunale del Comune di Monreale, si occuperà della gestione del comune messinese assumendo i poteri del sindaco e della giunta. Rimarrà in carica fino all’insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

Monreale, il segretario comunale Impastato nominato Cavaliere di San LazzaroA Monreale si è svolta la cerimonia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, durante la quale il segretario comunale Impastato è stato nominato Cavaliere.

