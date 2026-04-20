Giappone terremoto magnitudo 7,4 nel Nord | allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la regione del Tohoku nel nord-est del Giappone alle 16:53 ora locale. L'evento sismico ha provocato un allerta tsunami nella zona, coinvolgendo diverse aree costiere. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di sicurezza per le popolazioni interessate. Non sono ancora stati comunicati dettagli su eventuali vittime o danni materiali.

Unterremotodimagnitudo 7,4ha colpito la regione settentrionale delGiappone, come riportato dall’Agenzia meteorologica giapponese(JMA), che ha anche diramato un’allerta tsunamicon il rischio di onde alte fino a tre metri. Il sisma è stato registrato alle16:53 ora locale(le 9:53 in Italia) nelle acque dell’Oceano Pacifico, al largo della prefettura diIwate. La scossa è stata di tale intensità da essere avvertita anche aTokyo, situata a centinaia di chilometri di distanza. Secondo l’agenzia, le primeonde dello tsunamipotrebberoraggiungere rapidamente la costa norddel Paese. In seguito al terremoto che ha colpito il Giappone, il governo ha istituito unasquadra per la gestione delle crisi di emergenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giappone, terremoto magnitudo 7,4 nel Nord: allerta tsunami Terremoto di magnitudo 7.4 al largo del Giappone, allerta tsunami nel nord-est Notizie correlate Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate. Leggi anche: Terremoto di magnitudo 7.4 al largo del Giappone, allerta tsunami nel nord-est Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami; Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7.5 nel nord: avvistato tsunami, controlli a centrale nucleare di Onagawa; In Piemonte il turismo cresce ancora: 18 milioni di presenze nel 2025; Terremoto in Sicilia di magnitudo 3.7, epicentro in mare a 33 km da Mazara del Vallo. In Giappone scossa di terremoto di magnitudo 7.5, allerta tsunamiUn terremoto di magnitudo 7.5 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). La scossa ha avuto epicentro in mare a l ... ansa.it Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.4: avvistato uno tsunami. La premier: «Mettetevi in salvo». Controlli in una centrale nucleareUn terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). ?? ... leggo.it Uno dei principali punti di forza del Giappone è la disponibilità delle materie prime necessarie. L’obiettivo del governo è creare una filiera interamente nazionale e indipendente dall’estero - facebook.com facebook Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami x.com