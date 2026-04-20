Giappone terremoto 7.4 nel nord | allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato al largo della costa settentrionale del Giappone. L’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un allarme tsunami per le aree costiere vicine. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali conseguenze o sui danni causati dall’evento sismico. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità locali, che hanno invitato le persone a seguire le comunicazioni ufficiali.

Un potente terremoto è stato registrato al largo della costa settentrionale del Giappone e l’Agenzia meteorologica giapponese ha diffuso un allarme tsunami per la regione. Secondo quanto riferito dall’agenzia, il sisma, di magnitudo preliminare di 7.4, ha avuto origine al largo della costa di Sanriku, nel nord del Giappone, alle 16:53 locali, a una profondità di circa 10 chilometri sotto la superficie del mare. La tv pubblica giapponese Nhk riferisce che uno tsunami alto fino a 3 metri potrebbe colpire la zona a breve. L’allerta tsunami è stata diramata per la prefettura di Iwate e per alcune zone di Hokkaido e Aomori. La Tokyo Electric Power Company (Tepco) ha fatto sapere che sta verificando se il terremoto abbia causato problemi alle sue centrali nucleari di Fukushima Daiichi e Daini.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Giappone, terremoto colpisce il nord-est del Paese

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