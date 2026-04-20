Giappone maxi terremoto di magnitudo 7.5 | è allarme tsunami in 182 città

Un terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito il Giappone oggi alle 16:52 ora locale. L’epicentro si è localizzato in mare, e l’evento sismico ha provocato l’attivazione di allerte tsunami in 182 città lungo la costa. Le autorità hanno diffuso avvisi di evacuazione e monitorano la situazione per eventuali conseguenze sulle infrastrutture e sulla popolazione. La scossa è stata avvertita in diverse aree del paese.

Un potente sisma di magnitudo 7,5 si è abbattuto oggi, 20 aprile, sul Giappone alle 16:52 (ora locale). Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA), l’epicentro del terremoto è stato stimato a circa 10 chilometri di profondità ed è stato localizzato nell’Oceano Pacifico, al largo della costa di Sanriku lungo costa nord-orientale, a circa 100 km dalla costa della prefettura di Iwate. Sono attesi tsunami con onde di altezza compresa tra 1 e 3 metri e si teme uno sciame di forti scosse anche nei prossimi giorni. L’avviso interessa un’area geografica molto ampia, e comprende 182 città e comuni. Il terremoto di magnitudo 7,5. L’intensità maggiore sarebbe stata registrata a 10 chilometri di profondità nell’oceano Pacifico, con onde sismiche che si sono propagate lungo le coste.🔗 Leggi su Open.online

Giappone valuta i danni dopo il terremoto di magnitudo 7,5 al largo di Aomori

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