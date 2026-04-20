giappone lancia allerta per possibile maxi terremoto nel nord

L'Agenzia meteorologica giapponese ha diffuso un avviso riguardante la possibilità di un grande terremoto nella regione settentrionale del paese. La notizia arriva dopo che le autorità hanno monitorato segnali sismici che potrebbero indicare un aumento del rischio di un evento sismico di grande intensità. Nessuna informazione è stata ancora fornita sul momento esatto o sulla potenziale magnitudo dell’ipotetico sisma.

TOKYO, 20 APR - L'Agenzia nazionale meteorologica giapponese (Jma) ha emesso un'allerta riguardo la possibilità di un "mega-terremoto" nel nord del Paese. Secondo l'agenzia, esiste una concreta probabilità che un evento sismico di grande portata si verifichi lungo due fosse oceaniche nel Pacifico. L'avviso interessa un'area geografica molto ampia, e comprende 182 città e comuni, dalla prefettura dell'Hokkaido, nell'estremo nord dell'arcipelago, fino al versante est di Tokyo, nella prefettura di Chiba.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Giappone, forte terremoto colpisce il nord-est del Paese

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