Giappone avvistato tsunami dopo terremoto di magnitudo 7.4 Appello della premier | Evacuate verso aree sicure

Dopo un terremoto di magnitudo 7.4 al largo delle coste giapponesi, è stato segnalato un avvistamento di tsunami. Le autorità hanno diffuso un appello alla popolazione per evacuare verso zone considerate sicure. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle dimensioni o sull’impatto effettivo del fenomeno, mentre le squadre di emergenza sono al lavoro per monitorare la situazione e coordinare gli interventi.

E’ stato avvistato uno tsunami al largo delle coste giapponesi. Lo riporta Nhk News dopo il terremoto di magnitudo 7.4 della scala Richter è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). La scossa ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura della Costa di Sanriku, a 10 chilometri di profondità, rende noto la Japan meteorological agency (Jma). L’agenzia nipponica ha lanciato un allarme tsunami per onde alte oltre tre metri nelle prefetture di Iwate e dell’Hokkaido. Le scosse sono state così violente che hanno fanno tremare grandi edifici fino a Tokyo, che si trova a diverse centinaia di chilometri dall’epicentro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giappone, avvistato tsunami dopo terremoto di magnitudo 7.4. Appello della premier: “Evacuate verso aree sicure” JAPAN NEWS | Japan Issues Tsunami Alert After 6.7-Magnitude Earthquake Rocks Coast | N18G | 4K Notizie correlate Terremoto in Giappone a Tohoku con scossa di magnitudo 7,5: avvistato uno tsunami, treni sospesiUn forte terremoto ha colpito il Giappone nella regione del Tohoku: treni sospesi, la scossa di magnitudo 7,5 ha generato uno tsunami. Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate. Altri aggiornamenti Giappone, terremoto di magnitudo 7.5 nel Nord: scatta allarme tsunamiUn terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito il Giappone settentrionale, secondo quanto riferito dall'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un'allerta tsunami per onde fino a tre metri.Il ... tg24.sky.it Terremoto in Giappone a Tohoku con scossa di magnitudo 7,5: avvistato uno tsunami, treni sospesiUn forte terremoto ha colpito il Giappone nella regione del Tohoku: treni sospesi, con la scossa di magnitudo 7,5 ha generato uno tsunami ... virgilio.it