Un ragazzo di 17 anni è deceduto in ospedale dopo una settimana di ricovero, durante la quale sono stati eseguiti due interventi chirurgici. Dopo un miglioramento iniziale, il suo stato di salute è peggiorato improvvisamente, portando a un esito fatale. La vicenda ha suscitato grande attenzione e domande sulla gestione clinica e sulle cause del peggioramento. La famiglia si trova ora a dover affrontare il dolore e le incertezze legate a questa perdita improvvisa.

Una settimana di ricovero, due interventi chirurgici e poi un peggioramento improvviso che ha portato a un esito tragico. La morte di Gianvito Pascullo, 17 anni, ha scosso profondamente la comunità di Palo del Colle e riapre interrogativi su quanto accaduto nelle ore precedenti al decesso, avvenuto all’ospedale San Paolo di Bari nella notte tra il 13 e il 14 aprile. Il giovane era stato ricoverato dopo un incidente in moto avvenuto nel giorno di Pasquetta, nel quale aveva riportato una frattura scomposta alla tibia. Durante la degenza era stato sottoposto a due interventi chirurgici, necessari per trattare la lesione. Secondo quanto ricostruito, la sera di lunedì – poche ore dopo la seconda operazione – Gianvito avrebbe iniziato ad accusare forti dolori, per i quali gli sarebbero stati somministrati antidolorifici.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gianvito muore a 17 anni in ospedale, poi la scoperta shock: atroce!

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È morto all’ospedale San Paolo di Bari Gianvito Pascullo, 17 anni, ricoverato dal giorno di Pasquetta dopo un incidente in scooter #pascullo #bari #scooter facebook