Gianvito muore a 17 anni in ospedale poi la scoperta shock | atroce!

Da thesocialpost.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 17 anni è deceduto in ospedale dopo una settimana di ricovero, durante la quale sono stati eseguiti due interventi chirurgici. Dopo un miglioramento iniziale, il suo stato di salute è peggiorato improvvisamente, portando a un esito fatale. La vicenda ha suscitato grande attenzione e domande sulla gestione clinica e sulle cause del peggioramento. La famiglia si trova ora a dover affrontare il dolore e le incertezze legate a questa perdita improvvisa.

Una settimana di ricovero, due interventi chirurgici e poi un peggioramento improvviso che ha portato a un esito tragico. La morte di Gianvito Pascullo, 17 anni, ha scosso profondamente la comunità di Palo del Colle e riapre interrogativi su quanto accaduto nelle ore precedenti al decesso, avvenuto all’ospedale San Paolo di Bari nella notte tra il 13 e il 14 aprile. Il giovane era stato ricoverato dopo un incidente in moto avvenuto nel giorno di Pasquetta, nel quale aveva riportato una frattura scomposta alla tibia. Durante la degenza era stato sottoposto a due interventi chirurgici, necessari per trattare la lesione. Secondo quanto ricostruito, la sera di lunedì – poche ore dopo la seconda operazione – Gianvito avrebbe iniziato ad accusare forti dolori, per i quali gli sarebbero stati somministrati antidolorifici.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

gianvito muore a 17 anni in ospedale poi la scoperta shock atroce
© Thesocialpost.it - Gianvito muore a 17 anni in ospedale, poi la scoperta shock: atroce!

Notizie correlate

Benedetta sviene a lavoro, poi la scoperta atroce: muore giovanissima. Era maestra d’asiloUn messaggio colmo di grazia e di una forza d’animo fuori dal comune ha accolto ieri mattina chiunque visitasse il profilo Instagram di Benedetta De...

Errore atroce nell’ospedale italiano: dimesso così, poi la scoperta sconcertanteUn errore di valutazione iniziale, una diagnosi frettolosa e una vita stravolta per sempre.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Muore in ospedale dopo l'incidente: scattano le indagini sul caso del 17enne di Palo; L’incidente, la frattura e poi la morte: inchiesta sul decesso del 17enne Gianvito Pascullo; In ospedale dopo un incidente di moto per una frattura alla tibia: Gianvito Pascullo muore a 17 anni dopo due interventi, aperta un'inchiesta; Gianvito morto a 17 anni dopo intervento alla tibia: Sportivo e sanissimo, ora vogliamo la verità.

gianvito muore a 17INCIDENTE SCOOTER 17enne muore dopo incidente in scooter: Oggi il nostro cuore si fermaÈ morto all’ospedale San Paolo di Bari Gianvito Pascullo, 17 anni, ricoverato dal giorno di Pasquetta dopo un incidente in scooter ... statoquotidiano.it

gianvito muore a 17Incidente in scooter a Pasquetta, operato alla tibia: muore 17enne, aperta un’inchiestaGianvito Pascullo aveva 17 anni, frequentava il liceo Marconi di Bari, dove in estate l'attendeva l'esame di maturità, ed era uno ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.