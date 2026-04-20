Gianpio Ognissanti primo tra i candidati di Manfredonia non eletti | 11 consiglieri mi hanno sostenuto

Dopo le elezioni del Consiglio Provinciale di Foggia, Gianpio Ognissanti si posiziona come il candidato non eletto con il maggior numero di preferenze a Manfredonia, sostenuto da 11 consiglieri. La consultazione si è conclusa con i risultati ufficiali, che hanno determinato i nomi dei rappresentanti eletti e di chi non ha raggiunto la soglia per entrare in carica. I dati di voto sono stati pubblicati e sono ora disponibili per l’analisi.

Le elezioni per il Consiglio Provinciale di Foggia si sono concluse. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno riposto fiducia in me: il loro voto mi colloca come primo dei non eletti della lista denominata “Insieme per la Capitanata”. Aver ottenuto 2901 voti ponderati significa risultare il primo, tra i candidati di Manfredonia, come maggior numero di consensi, ed è per me un onore immenso. Una performance lusinghiera, un segnale chiaro della fiducia riposta nel mio impegno politico, un risultato che considero la mia vera vittoria politica. Un ringraziamento speciale va agli 11 consiglieri che mi hanno sostenuto, dimostrando di credere nella necessità di una rappresentanza forte per il nostro territorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Gianpio Ognissanti primo tra i candidati di Manfredonia non eletti: “11 consiglieri mi hanno sostenuto” Notizie correlate Potenza: 85,8% di affluenza, ecco i nuovi consiglieri elettiIl 9 marzo 2026 ha la conclusione delle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Potenza, con un’affluenza record che tocca... Caserta, Silvestro: “Congratulazioni ai consiglieri di Forza Italia eletti in Provincia”Tempo di lettura: < 1 minuto“Rivolgo le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro a Giuseppe Guida, Giovanni Innocenti, Antonio Schiavone,...