Caserta Silvestro | Congratulazioni ai consiglieri di Forza Italia eletti in Provincia

In provincia di Caserta, sei consiglieri di Forza Italia sono stati eletti e hanno ricevuto le congratulazioni da parte di un rappresentante politico locale. Si tratta di Giuseppe Guida, Giovanni Innocenti, Antonio Schiavone, Emilio Nuzzo, Francesco Luongo e Michele Falco, che sono stati nominati ufficialmente come nuovi membri dell’amministrazione provinciale. Il politico ha espresso anche i migliori auguri per il loro lavoro futuro.

" Rivolgo le mie congratulazioni e l'augurio di buon lavoro a Giuseppe Guida, Giovanni Innocenti, Antonio Schiavone, Emilio Nuzzo, Francesco Luongo e Michele Falco, eletti nelle fila di Forza Italia in Provincia di Caserta. La loro affermazione rappresenta un risultato politico di grande rilievo e conferma la forza e il radicamento del nostro partito sul territorio. I sei consiglieri sono oggi parte integrante della maggioranza che sostiene il Presidente Anacleto Colombiano, contribuendo in modo determinante alla guida dell'ente provinciale. Forza Italia si conferma una forza politica centrale e responsabile, capace di incidere concretamente nei processi amministrativi, con una classe dirigente competente e presente sui territori.