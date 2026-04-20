Nel match tra Giana Erminio e Inter U23, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria per 2-0, con i due gol segnati nel finale dell’incontro. La partita si è svolta senza ulteriori segnature e ha visto la formazione locale conquistare tre punti fondamentali, influenzando la posizione in classifica e complicando la corsa della squadra milanese verso i playoff.

Il derby tra Giana Erminio e Inter U23 si è concluso con il netto successo dei padroni di casa per 2-0, un risultato che ribalta le gerarchie della zona playoff e penalizza pesantemente la formazione milanese. La sfida, giocata nel territorio lombardo, ha i gorgonzolesi di Espinal trionfare grazie alle reti di Samele al 33’ e Galeandro al 94’, provocando il secondo ko consecutivo per il gruppo di Vecchi, che ora precipita al dodicesimo posto in classifica. L’andamento del match e l’intervento della tecnologia. La partita ha preso una piega decisiva già nella prima frazione di gioco, quando Samele ha sfruttato un cross proveniente dal lato sinistivo per anticipare la difesa avversaria e siglare il primo gol al minuto 33.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giana Erminio travolge l’Inter U23: trionfo al 94? e sogni playoff

Notizie correlate

Giana Erminio Inter U23, finisce 2-0 per i padroni di casa: la seconda sconfitta consecutiva allontana i playoffdi Paolo MoramarcoGiana Erminio Inter U23, finisce 2-0 per i padroni di casa che allontanano i playoff per la squadra di Vecchi ad una giornata dal...

Giana Erminio sfida la Triestina: missione playoff per i biancoazzurriLa sfida decisiva per la Giana Erminio si gioca oggi alle ore 14:30 nel campo del Nereo Rocco, dove i biancoazzurri affronteranno la Triestina in una...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Serie C Girone A, la Giana Erminio vince in casa sull'Inter U23. Decisive le firme di Samele e Galeandro; Triestina contro Giana Erminio risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Primavera 4. Successo largo anche al ritorno per la Giana Erminio: turno passato e Dolomiti eliminato; Primavera 4. La Giana si ripete: cala il sipario sulla stagione degli Under 19 dolomitici.

Diretta Giana Erminio Inter U23 streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi domenica 19 aprile 2026Diretta Giana Erminio Inter U23 streaming video tv, oggi domenica 19 aprile 2026: orario, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net

LIVE - Giana Erminio-Inter U23, 1-0 al 33': Samele porta avanti i padroni di casaGIANA ERMINIO-INTER U23 1-0 Marcatore: Samele (33') IL GOL - Galeandro si invola sull'out di sinistra in contropiede, salta secco Fiordilino e riesce a crossare evitando l'opposizione di Prestia. A ce ... msn.com

#Giana Erminio, #Espinal: "Voluto fortemente la vittoria con l' #InterU23. #Playoff Un po' mi rode" x.com

#GianaErminio - #InterU23 2-0 Altra brutta prestazione, l’ennesima dell’ultimo periodo, e adesso il sogno playoff sembra quasi sfumare. Ad una giornata dalla fine, la squadra di #Vecchi è in dodicesima posizione, e all’ultima giornata affronterà il #Brescia sec - facebook.com facebook