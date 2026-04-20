Giampaolo esplode | Basta autopsie sul gol serve testa!

Dopo il pareggio senza reti tra Cremonese e Torino, il tecnico della squadra locale ha espresso frustrazione riguardo alle decisioni arbitrali, chiedendo maggiore attenzione e chiarezza sulle valutazioni che riguardano i gol. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato la necessità di intervenire sulle decisioni di gioco e ha criticato le autopsie sui gol, chiedendo invece un intervento più deciso e immediato. La discussione si è concentrata sugli aspetti tecnici e sulle situazioni di gioco della partita.

Il pareggio senza reti tra Cremonese e Torino ha lasciato spazio a riflessioni profonde dopo il termine dell’incontro, con il tecnico grigiorosso Marco Giampaolo che ha affrontato i nodi cruciali della gara durante la conferenza stampa post-partita. Il punto focale del dibattito riguarda un episodio decisivo in cui l’azione di Baschirotto è stata considerata regolare dal mister, il quale ha contestato un’analisi eccessivamente minuziosa su un evento ormai concluso. La gestione del dubbio arbitrale e la tenuta mentale della squadra. Il clima che circonda la decisione sulla validità del gol annullato alla Cremonese è stato analizzato da Marco Giampaolo con una prospettiva pragmatica, cercando di spostare l’attenzione dal polemico al tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giampaolo esplode: “Basta autopsie sul gol”, serve testa! Notizie correlate Gol Kalulu: colpo di testa perfetto allo scadere del recupero, lo Stadium esplode di gioia! E che assist di Bogadi Redazione JuventusNews24Gol Kalulu, il difensore completa la rimonta nel recupero: stacco imperioso su assist del neo entrato Boga, finisce 2-2... Marchisio consiglia la Juve: «Nessuna frenesia. Ok fare gol, ma importante non prenderlo. Serve la testa. Su Di Gregorio…»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...