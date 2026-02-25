Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mosse Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchisio consiglia la Juve: «Nessuna frenesia. Ok fare gol, ma importante non prenderlo. Serve la testa. Su Di Gregorio…»

Leggi anche:

Bucciantini consiglia: «Alla Juve serve una partita perfetta col Galatasaray, ma se vuole sperare di passare il turno deve fare questo»

Rampulla consiglia Spalletti: «A Di Gregorio farebbe bene una pausa, ma non è lui l’unico problema. Solo 5 o 6 elementi sono da Juve»

Marchisio: Simbol Elegansi dan Kesetiaan Juventus yang Tak Pernah Pudar

Discussioni sull' argomento Marchisio: Juve, il Galatasaray può ribaltarlo solo Yildiz. Ma serve uno che in campo urli 'Svegliamoci'; Marchisio consiglia la Juventus: Ritrovi l'anima prima della qualificazione. Osimhen avrebbe fatto la differenza, Tonali pare fattibile e sarebbe un ottimo punto di ripartenza.

Marchisio consiglia la Juventus: Ritrovi l'anima prima della qualificazione. Osimhen avrebbe fatto la differenza, Tonali pare fattibile e sarebbe un ottimo punto di ripartenzaIn un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha analizzato la situazione della Vecchia Signora, impegnata nel difficile compito di rimontare il 2-5 ... calciomercato.com

Juventus, per il Galatasaray fuori Di Gregorio e in porta va Perin. Marchisio: GiustoServe un'impresa questa sera alla Juventus, per poter accedere agli ottavi di finale di Champions League, visto che i bianconeri sono chiamati a. tuttomercatoweb.com

"Ritrovi l'anima prima della qualificazione": il consiglio di Marchisio alla Juve, "Tonali ottimo punto di ripartenza" Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook