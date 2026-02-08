Gol Kalulu | colpo di testa perfetto allo scadere del recupero lo Stadium esplode di gioia! E che assist di Boga

All’ultimo secondo, Kalulu segna di testa e porta il Milan sul 2-2 contro la Juventus. Lo stadio esplode di gioia, mentre Boga ha servito l’assist che ha messo fine a una partita piena di emozioni. La rimonta dei rossoneri si conclude con un gol che resterà nella memoria dei tifosi.

Gol Kalulu, il difensore completa la rimonta nel recupero: stacco imperioso su assist del neo entrato Boga, finisce 2-2 una partita folle. Quando tutto sembrava perduto e lo spettro della sconfitta aleggiava minaccioso sull’ Allianz Stadium, la legge del “Fino alla Fine” si è abbattuta inesorabile sulla partita, regalando un finale da cinema. Al minuto 96?, nell’ultimo assalto disperato di una gara vissuta sulle montagne russe, la Juventus ha trovato il gol del pareggio che vale come una vittoria per il morale e la classifica. L’eroe di giornata è Pierre Kalulu, che ha scelto il momento più drammatico e importante per travestirsi da bomber e salvare la squadra di Luciano Spalletti da un ko che sarebbe stato immeritato per quanto visto nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Openda apre il suo conto in Serie A con un preciso inserimento, finalizzato da un assist di McKennie.

La partita si chiude con un pareggio 2-2 all’ultimo secondo, quando Kalulu segna il gol che evita alla Juventus di perdere.

Juventus-Lazio 2-2, Kalulu pareggia i conti allo Stadium sul finale di gara22:44 - FINE SECONDO TEMPO. Meritato pareggio dei bianconeri che lottano nel finale di gara e conquistano un punto importante. 90' + 6' - GOOOAAALLL!GOOOAAALLL!2-2: Kalulu, su ... tuttojuve.com

I gol di Kalulu e Yildiz regalano tre punti d’oro alla Juve: vittoria bianconera in casa del PisaLa Juventus batte il Pisa e si prende tre punti d’oro in trasferta. Partita difficile per i bianconeri decisa solo nella ripresa grazie ai gol di Kalulu e poi di Yildiz. Breaking news e storie del ... fanpage.it

90+6' | Juventus-Lazio: 2-2 Gol Juventus: Pierre Kalulu pareggia i conti #laziopress #juventuslazio x.com

Pierre #Kalulu ha già contribuito a 5 gol in Serie A (1 gol + 4assist) in 23 gare di Campionato, aveva contribuito a 1 solo gol in tutta la stagione passata in Serie A (29 gare). Ha partecipato a 6 gol totali (2 gol + 4 assist) da quando gioca nella #Juventus. #FinoA facebook