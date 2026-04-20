Giampaolo Conte è con Fratelli d' Italia candidato in municipalità a Mestre

Giampaolo Conte, residente di via Piave a Mestre da 11 anni, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni amministrative di maggio 2026. Si presenta con Fratelli d’Italia e ricopre anche il ruolo di amministratore della pagina Facebook “La voce genuina del quartiere Piave”. La sua candidatura riguarda la municipalità di Mestre Carpenedo.

Giampaolo Conte, residente di via Piave a Mestre da 11 anni e amministratore della pagina Facebook: “La voce genuina del quartiere Piave” si è candidato con Fratelli d'Italia, nella municipalità di Mestre Carpenedo, alle elezioni amministrative di maggio 2026. Conte aveva dato la sua.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Notizie correlate

Prato, Centrodestra Diviso: Forza Italia, Lega e Udc Spingono per un Candidato Comune, Fratelli d’Italia Assente.Centrodestra Pratese al Bivio: Forza Italia, Lega e Udc Accelerano sulla Scelta del Sindaco Prato è al centro di una fase cruciale della campagna...

Municipalità: Boato attacca il Pd su Mestre. Al Lido partita apertaA meno di due settimane dalla chiusura delle liste, la partita delle Municipalità è ancora aperta nel centrosinistra veneziano, a partire dai nomi...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Cremonese, missione Napoli. Giampaolo sfida Conte: Possiamo fare punti, non partiamo battuti; Cremonese, Giampaolo: A Napoli si può pensare di fare risultato! Torna Vardy? No, Maleh!; Giampaolo esclude Vardy contro il Napoli: out ancora evita; Allenatori post gara 33^ giornata: tutte le dichiarazioni dopo i 90 minuti.

Il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo "avverte" il Napoli, prossimo avversario in campionato Dopo la Lazio non deve più passare nessuno al Maradona facebook