Municipalità | Boato attacca il Pd su Mestre Al Lido partita aperta

A meno di due settimane dalla scadenza per la presentazione delle liste elettorali, le candidature per le Municipalità nel centro-sinistra veneziano sono ancora in fase di definizione. In particolare, nel quartiere di Mestre, si sono verificati commenti critici tra i membri del partito, mentre al Lido la situazione rimane ancora incerta e senza un candidato ufficiale. La competizione si mantiene aperta in vista delle elezioni.

A meno di due settimane dalla chiusura delle liste, la partita delle Municipalità è ancora aperta nel centrosinistra veneziano, a partire dai nomi dei presidenti. La fumata bianca sperata nel tavolo di coalizione di ieri sera non c'è stata, e un altro è previsto per lunedì. Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Nessi attacca Rapinese su Villa Olmo: "Ë l'ultimo lido della città gestito da comaschi" Sardegna, lite a sinistra su Todde. E Conte attacca il PdGiuseppe Conte vola in Sardegna e, tra un comizio e l’altro per il No al referendum, ne approfitta per blindare la maggioranza di centrosinistra che...