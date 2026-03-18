Al New Teatro Troisi, la stagione si arricchisce con la presenza di Giacomo Rizzo, protagonista dello spettacolo “Ecco… Francesca da Rimini”. L’attore si esibisce in una rappresentazione che porta in scena un classico della letteratura italiana, con una performance che si concentra sulla figura di Francesca da Rimini. Lo spettacolo è in programma questa sera e proseguirà nei prossimi giorni.

NAPOLI – Al New Teatro Troisi, spazio sempre più vitale e attento alle dinamiche del teatro contemporaneo sotto la direzione di Pino Oliva, giunge un appuntamento che intreccia memoria scenica e rinnovata leggerezza: “Ecco. Francesca da Rimini”, riduzione e libero adattamento firmato, diretto e interpretato da Giacomo Rizzo. In scena dal 19 al 29 marzo (feriali ore 21:00, domenica ore 18:00), lo spettacolo si offre al pubblico di via Leopardi come un raffinato congegno teatrale capace di attraversare i secoli della tradizione per approdare a una comicità viva, mai banale. Il tragico amore di Paolo e Francesca, filtrato attraverso il testo di Silvio Pellico, viene qui ribaltato e trasfigurato in una farsa brillante, che trova nel linguaggio della Commedia dell’Arte il suo naturale respiro. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Giacomo Rizzo al New Teatro Troisi con “Ecco…Francesca da Rimini”

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