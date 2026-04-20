Ghiviborgo Nottoli il migliore Mariotti costante spina nel fianco

Nel match disputato, Nottoli si è distinto come il giocatore migliore in campo, dimostrando prontezza e reattività. Mariotti si è confermato come un elemento costante, mantenendo alta l’attenzione e creando difficoltà agli avversari. Butano 7 si è distinto per la sua prontezza e per alcuni interventi decisivi, contribuendo alla vittoria della squadra con la sua presenza in campo.

Butano 7 Sempre pronto e reattivo, c’è anche la sua firma sulla vittoria con un paio di interventi decisivi. Baldacci 6,5 Concede poco, molto concreto. Ricci 7 Molto bravo come tutto il pacchetto arretrato. Vecchi 7 È anche dalla sua prova difensiva che prende forma il successo del Ghivi. Arcuri 6 Corre e lotta, ma cala alla distanza (Ceccanti 6 Svolge bene il compito). Musatti 6,5 Ordinato e preciso, non perde mai la necessaria lucidità. D. Cannarsa 6,5 I suoi inserimenti fanno male, suo il cros del gol decisivo, pecca però di precisione al momento di concludere a rete, altrimenti sarebbe da otto. Boiga 6,5 Funambolico e imprevedibile, anche se a volte pecca in leziosismi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ghiviborgo. Nottoli il migliore. Mariotti costante spina nel fianco Notizie correlate Leggi anche: Serie D: Ghiviborgo trionfa con 6 gol, 3 di Mariotti! Pareggio al top. La spina nel fianco della IA? Necessita di una presa elettricaQuando pensiamo al futuro dell’intelligenza artificiale, spesso lo immaginiamo come la scena di un film di fantascienza: schermi pieni di dati che... Contenuti e approfondimenti Scandicci, il pari dei rimpianti. Ghiviborgo alla fine recuperaGHIVIBORGO: Butano, Ceccanti (80’ Paulino), Vecchi, Ricci, Baldacci, Cannarsa, Musatti, Asmussen (61’ Nottoli), Mion (61’ Boiga), Fischer (46’ Arcuri ... lanazione.it Serie D» - Girone E». Ghiviborgo thrilling. Successo in rimontaGHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci, Ricci, Vecchi, Arcuri; Signorini, Nottoli (62’ Longo), Musatti; Boiga (15’ Menconi, 43’ Citarella), Mariotti (85 ... lanazione.it