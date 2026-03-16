La spina nel fianco della IA? Necessita di una presa elettrica

Da formiche.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale è spesso associata a immagini futuristiche con schermi pieni di dati e androidi somiglianti agli esseri umani. Tuttavia, dietro a questa tecnologia ci sono aspetti pratici da considerare, come la necessità di alimentazione elettrica. La dipendenza da una presa di corrente rappresenta un limite tangibile, che influisce sulla mobilità e sull’efficienza di questi sistemi.

Quando pensiamo al futuro dell’intelligenza artificiale, spesso lo immaginiamo come la scena di un film di fantascienza: schermi pieni di dati che scorrono freneticamente, androidi dai tratti umani e una voce sintetica che annuncia, con gelida cortesia, il sorpasso dell’IA sulla mente biologica. Questa ipotesi ha un nome preciso che evoca timore e reverenza: Singolarità Tecnologica. Un punto di non ritorno in cui l’IA supererà l’intelligenza umana, innescandone una crescita esponenziale, irreversibile e, forse, incontrollabile. È lo scenario che tiene impegnati i visionari più acuti da decenni e evoca quella sensazione di meraviglia e smarrimento che i filosofi Kant o Burke chiamavano ‘sublime’: la percezione di qualcosa di potenza smisurata, capace di affascinarci e inquietarci allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Formiche.net

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