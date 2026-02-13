Città Metropolitana di Napoli | avviso per l’assegnazione di beni confiscati alla criminalità

La Città Metropolitana di Napoli ha pubblicato un avviso per assegnare tre immobili confiscati alla criminalità organizzata, nel tentativo di trasformarli in spazi utili alla comunità. La decisione nasce dall’esigenza di dare una funzione sociale a beni che, prima, erano nelle mani delle mafie. Uno degli immobili si trova nel cuore della città, vicino a scuole e parchi pubblici, e sarà destinato a progetti di riqualificazione urbana.

La Città Metropolitana di Napoli prosegue il suo impegno nella valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, pubblicando un avviso pubblico per la concessione gratuita di tre immobili destinati a finalità sociali. Gli immobili, situati nei comuni di Marano di Napoli, Giugliano in Campania e Casoria, saranno assegnati a enti del terzo settore per la realizzazione di progetti di alto valore sociale. Si tratta di due appartamenti e un villino con dépendance e ampio giardino, che potranno essere concessi per una durata di nove anni, con possibilità di un unico rinnovo per ulteriori nove anni.