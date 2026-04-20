A Genova, due uomini sono stati arrestati per aver aggredito un'infermiera in ospedale e un agente di polizia in un bar. Le aggressioni sono avvenute dopo che uno dei due si era ripreso da una sbornia. Le forze dell’ordine sono intervenute per fermare le violenze e portare i responsabili in custodia. Nessuno dei feriti ha riportato conseguenze gravi, ma le vicende hanno suscitato attenzione nell’ambiente locale.

Due arresti per lesioni personali a danno di operatori sanitari sono stati eseguiti ieri mattina a Genova, in seguito a due distinti episodi avvenuti presso l’ospedale Villa Scassi e un bar di via Cantore. A essere fermati sono stati un 36enne marocchino e un 50enne del Kazakhistan, entrambi accusati di aver aggredito il personale durante interventi di soccorso. Due arresti in poche ore: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattinata di ieri è stata segnata da due episodi di violenza ai danni di operatori sanitari a Genova. Il primo intervento è avvenuto intorno alle 8.30 presso...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Genova, testata a un'infermiera e pugno a un agente dopo essersi ripreso dalla sbornia: due arresti

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