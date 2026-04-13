Zuffa alla fiera di Favria agente prova a calmare i due litiganti e prende un pugno in faccia

Nella serata di ieri, durante la fiera di Sant’Isidoro a Favria, si è verificato un episodio di violenza vicino a un chiosco di alimenti e bevande. Un agente della polizia locale è intervenuto per calmare due persone che si stavano affrontando, ma è stato colpito con un pugno in faccia e ha riportato ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.