Zuffa alla fiera di Favria agente prova a calmare i due litiganti e prende un pugno in faccia
Nella serata di ieri, durante la fiera di Sant’Isidoro a Favria, si è verificato un episodio di violenza vicino a un chiosco di alimenti e bevande. Un agente della polizia locale è intervenuto per calmare due persone che si stavano affrontando, ma è stato colpito con un pugno in faccia e ha riportato ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.
Nella serata di ieri, domenica 12 aprile 2026, la fiera di Sant’Isidoro a Favria si è conclusa con un episodio di violenza nei pressi di un chiosco che distribuiva alimenti e bevande, durante il quale un agente della polizia locale è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Secondo.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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