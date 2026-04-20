Colpisce infermiera con una testata arrestato

Nella mattinata di domenica 19 aprile 2026, intorno alle 8.30, gli agenti delle volanti sono intervenuti presso il pronto soccorso di un ospedale dopo aver ricevuto una segnalazione. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver colpito un’infermiera con una testata. La donna è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale per le cure.

Infermiera colpita con una testata e 36enne in manette. È successo intorno alle ore 8.30 di domenica 19 aprile 2026, quando gli agenti delle volanti di polizia sono stati inviati presso il pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.Il giovane, di origini marocchine, in forte stato di alterazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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